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Названы сроки эвакуации граждан РФ из сектора Газа

МИД России: эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. Такие сроки обозначил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов, чьи слова передает ТАСС.

«Три дня максимум», — заявил дипломат.

По оценке Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.

85 граждан России 10 ноября должны покинуть сектор Газа. По крайней мере, столько россиян значится в списках иностранцев, которым позволено перейти через КПП «Рафах». Как минимум одна россиянка находилась в момент публикации материала на погранпереходе, до нее дозвонился ТАСС. По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числится очень много детей. По информации дипломата, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России, которые уже месяц «находятся в блокаде».

Ранее в Кремле прокомментировали эвакуацию 300 несовершеннолетних россиян из Газы.

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