Названы сроки эвакуации граждан РФ из сектора Газа

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. Такие сроки обозначил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов, чьи слова передает ТАСС.

«Три дня максимум», — заявил дипломат.

По оценке Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.

85 граждан России 10 ноября должны покинуть сектор Газа. По крайней мере, столько россиян значится в списках иностранцев, которым позволено перейти через КПП «Рафах». Как минимум одна россиянка находилась в момент публикации материала на погранпереходе, до нее дозвонился ТАСС. По последним данным, в палестинском анклаве находится около 500 граждан РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числится очень много детей. По информации дипломата, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России, которые уже месяц «находятся в блокаде».

Ранее в Кремле прокомментировали эвакуацию 300 несовершеннолетних россиян из Газы.