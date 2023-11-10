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В Палестине сообщили о столкновениях в районе больницы в секторе Газа

Красный полумесяц заявил о столкновениях в районе больницы «Аль-кудс» в Газе

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

В районе больницы «Аль-кудс» в секторе Газа произошли столкновения. Об этом сообщило Общество Красного Полумесяца Палестины в своем аккаунте в соцсети Х.

По его данным, есть раненые.

«Срочно: сейчас происходят интенсивные столкновения, и оккупационные снайперы открывают огонь по больнице Аль-Кудс, в результате чего есть пострадавшие среди перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

7 ноября в армии Израиля заявили, что ударили по зданию рядом с госпиталем «Аль-Кудс», так как в нем находились члены ХАМАС. Там также утверждают, что после удара по зданию произошли вторичные взрывы, которые нанесли урон больнице. В ЦАХАЛ считают, что это указывает на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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