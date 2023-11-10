Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на регион с помощью беспилотника.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сказано в сообщении Богомаза.

7 ноября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать территорию Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщил о беспилотнике самолетного типа, который заметили в деревне Архангельское в Новой Москве. Летательный аппарат с размахом крыльев около двух метров повис на дереве, не успев причинить местным жителям и их имуществу никакого вреда.

10 ноября Минобороны РФ сообщало о сбитом беспилотнике над Орловской областью.

Ранее в Минобороны РФ заявили о более десяти перехваченных беспилотниках над Черным морем.