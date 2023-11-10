Украинские войска обстреляли село Козино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что село Козино Рыльского района подверглось обстрелу со стороны Украины.

По словам главы региона, пострадавших нет. Однако при обстреле были повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, а также два автомобиля, окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения.

«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша. Пожарные расчеты выехали на место», — указал Старовойт.

До этого он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 8 ноября обстреляли три района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района было четыре удара, повреждения получили три домовладения. Со стороны ВСУ также были обстреляны приграничные территории Рыльского района. Как уточнял Старовойт, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявлял, что под обстрел ВСУ попал город Валуйки в Белгородской области.

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