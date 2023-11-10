Тренировочная миссия ЕС подготовила 30 тысяч украинских военных

Военная тренировочная миссия Евросоюза для Украины за все время подготовила 30 тысяч украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Мы уже достигли первоначально поставленной предельной цели в 30 тысяч подготовленных военных...» — сказал он и добавил, что миссия в будущем подготовит еще десять тысяч солдат для украинской армии.

В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейская миссия подготовила 25 тыс. солдат ВСУ. Он предложил увеличить это количество до 40 тысяч.

2 октября глава Украины Владимир Зеленский во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС призвал интегрировать обучение украинских пилотов на F-16 в тренировочную миссию ЕС.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.