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Евросоюз может не передать Украине 1 млн снарядов к весне 2024 года

Bloomberg: ЕС заявил членам, что вряд ли предоставит Киеву 1 млн снарядов к марту

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Thomas Peter/Reuters

Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву 1 миллион снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В публикации отмечается, что данная ситуация усложнит способность украинской стороны идти в ногу с российским производством.

По данным агентства, на данный момент в рамках инициативы по поставке Киеву снарядов было передано лишь 30% боеприпасов от изначального числа.

До этого в пресс-службе Пентагона заявили, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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