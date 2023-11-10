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Пентагон пообещал ответить на удары по базам США на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Остин: США ответят на удары по своим базам на Ближнем Востоке

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время». Об этом сообщает индийское агентство ANI, передает ТАСС.

Безопасность граждан США является приоритетом Вашингтона, подчеркнул глава американского Минобороны.

По его словам, США не могут предсказать или спрогнозировать, когда собираются нанести ответный удар.

«Мы сделаем это в удобное для нас время. Нападения на наши объекты и людей должны прекратиться», — сказал он, отвечая на вопрос о нападениях на военные базы США.

Остин в настоящее время находится в столице Индии в Нью-Дели, где он примет участие в индийско-американских министерских переговорах.

9 ноября сообщалось, что меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. Кроме того, между военными Сирии и США на берегу Ефрата произошла перестрелка. Ответственность за атаки на базы взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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