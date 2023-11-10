Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британское издание написало о провале контрнаступления ВСУ

The Economist: данные спутников подтверждают провал контрнаступления ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинское контрнаступление завершилось, не принеся никаких результатов, что заводит ситуацию на фронте в тупик. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Война на Украине зашла в тупик. <..> Долгожданное контрнаступление, которое всерьез началось 4 июня, провалилось, с малыми территориальными приобретениями или потерями для обеих сторон», — заявили в издании.

В качестве доказательства этого утверждения были приведены агрегированные данные спутников о боевой активности в зоне СВО, которые показали существенное снижение интенсивности боевых действий в октябре после оживления на фоне атак ВСУ в направлении Работино в августе 2023 года и российского наступления на Авдеевку в середине октября. В то время как эти данные свидетельствуют о прекращении активных действий ВСУ, данные спутников о площади, контролируемой обеими сторонами, как указывают британские журналисты, показывают, что итоги этого наступления оказались практически нулевыми.

До этого в ВСУ отреагировали на слова главнокомандующего Валерия Залужного о провале украинского контрнаступления.

2 ноября Залужный заявил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий