Британское издание написало о провале контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление завершилось, не принеся никаких результатов, что заводит ситуацию на фронте в тупик. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Война на Украине зашла в тупик. <..> Долгожданное контрнаступление, которое всерьез началось 4 июня, провалилось, с малыми территориальными приобретениями или потерями для обеих сторон», — заявили в издании.

В качестве доказательства этого утверждения были приведены агрегированные данные спутников о боевой активности в зоне СВО, которые показали существенное снижение интенсивности боевых действий в октябре после оживления на фоне атак ВСУ в направлении Работино в августе 2023 года и российского наступления на Авдеевку в середине октября. В то время как эти данные свидетельствуют о прекращении активных действий ВСУ, данные спутников о площади, контролируемой обеими сторонами, как указывают британские журналисты, показывают, что итоги этого наступления оказались практически нулевыми.

До этого в ВСУ отреагировали на слова главнокомандующего Валерия Залужного о провале украинского контрнаступления.

2 ноября Залужный заявил, что украинский конфликт переходит в затяжную форму, что несет большие риски для страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.