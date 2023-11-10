Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

В Орловской области пресечена попытка террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, украинские войска запустили на территорию РФ беспилотник самолетного типа. Однако российские ПВО перехватили устройство.

До этого Минобороны обнародовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что САУ было западного производства. Российские военные ударили по нему барражирующим боеприпасом.

Накануне оператор дрона-разведчика ОБТФ «Каскад» сообщил, что активность ВСУ на Запорожском направлении снизилась. По его словам, украинские военные в основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не пробиваться.

Также подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в России введут наказания для добровольцев за порчу военного имущества.