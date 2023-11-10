Появились кадры уничтожения самоходной артустановки ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что САУ было западного производства. Российские военные ударили по нему барражирующим боеприпасом.

Других подробностей не приводится.

В этот же день Минобороны опубликовало кадры боевой работы мотострелковых подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении. По данным ведомства, в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в районе села Работино.

Накануне оператор дрона-разведчика ОБТФ «Каскад» сообщил РИА Новости, что активность ВСУ на Запорожском направлении снизилась. По его словам, украинские военные в основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не пробиваться.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.