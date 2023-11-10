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Появились кадры работы мотострелковых подразделений ВС РФ против ВСУ под Запорожьем

МО показало кадры работы мотострелковых групп ВС РФ на Запорожском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелковых подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении.

По данным ведомства, в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках в районе населенного пункта Работино.

Кроме того, силы РФ подавили огневые точки ударными беспилотниками и после этого стремительно атаковали подразделения ВСУ.

«Не оставив шансов на отступление, военнослужащие ВСУ сделали единственно правильный выбор – сдались в плен», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Накануне оператор дрона-разведчика ОБТФ «Каскад» с позывным «Шум» сообщил РИА Новости, что активность ВСУ на Запорожском направлении снизилась. По его словам, украинские военные в основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не пробиваться.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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