Власти сектора Газа заявили о повреждении более половины жилья в анклаве

Более 50% единиц жилья в секторе Газа получили повреждения из-за ударов и обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявили в пресс-службе правительства Газы, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, полностью разрушены 40 тысяч единиц жилья.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС.

Израиль нанес удар по зданию школы в секторе Газа, в котором находился приют для беженцев. Также ЦАХАЛ заявлял об ударе по машине скорой помощи, использовавшейся бойцами ХАМАС.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что машина якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. В результате удара израильской стороной палестинское исламистское движение потеряло несколько бойцов. По информации израильских военных, район, где находилась машина скорой помощи, является зоной боевых действий.

Ранее в Госдепе предположили, кто должен управлять сектором Газа.