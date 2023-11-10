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Помощник главы ДНР заявил о бегстве солдат ВСУ с Донецкого направления

Гагин: количество солдат ВСУ под Донецком уменьшилось в 3-4 раза из-за бегства

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Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень маленькое количество бойцов. Об этом в интервью ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

Гагин отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских бойцов с линии фронта.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска пресекли деятельность украинских диверсантов в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь на Южно-Донецком направлении.

7 ноября оборонное ведомство информировало, что российские военнослужащие отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, потери ВСУ превысили 200 человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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