Военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут с линии фронта в районе Донецка и оставляют там очень маленькое количество бойцов. Об этом в интервью ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, на позициях остается военнослужащих втрое, а местами и вчетверо меньше положенного.

Гагин отметил, что в большинстве случаев это связано с бегством украинских бойцов с линии фронта.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска пресекли деятельность украинских диверсантов в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь на Южно-Донецком направлении.

7 ноября оборонное ведомство информировало, что российские военнослужащие отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, потери ВСУ превысили 200 человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.