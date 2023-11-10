В Минобороны сообщили об атаке трех украинских беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, еще один был уничтожен в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были самолетного типа. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Украинские беспилотники регулярно перехватывают и уничтожают над российскими регионами.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над Черным морем российские военные уничтожили воздушную цель. Он отмечал, что все оперативные службы наготове.

7 ноября Развожаев сообщал, что обломки от одного из сбитых над Севастополем украинских беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Всего в Севастополе система ПВО сбила пять БПЛА. В селе Орловка пострадал мужчина.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.