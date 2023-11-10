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Французский политик обвинил Зеленского в государственном перевороте

Филиппо заявил, что Зеленский устроил госпереворот на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Владимир Зеленский устроил государственный переворот на Украине, отказавшись проводить выборы в 2024 году, так как боится, что его не переизберут. Об этом политик написал на своей странице в X.

«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о «новом Черчилле» или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — пишет Филиппо.

При этом НАТО французский политик обвинил в том, что альянс во главе с США стремится сохранить Украину как собственную марионетку, управляемую через Зеленского.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

Военное положение запрещает проведение любых выборов на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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