Вооруженные силы России поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Кроме того, он отметил, что авиация нанесла удары по четырем украинским командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки. Также российские системы противовоздушной обороны сбили два дрона в районе Кременной.

Савчук уточнил, что потери Вооруженных сил Украины составили до 160 военных. Также были ликвидированы три танка, четыре бронемашины, четыре автомобиля и две 155-мм американские гаубицы М777.

Накануне Министерство обороны России заявляло, что российская армия за прошедшие сутки успешно отбила три атаки украинской армии на Краснолиманском направлении.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 солдат во время безуспешной попытки атаковать.

Также Минобороны РФ сообщало о потерях украинской армии на Херсонском направлении. В министерстве уточняли, что возвратные и безвозвратные потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до 55 человек.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.