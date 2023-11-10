NYT отвергла обвинения Израиля в сговоре с ХАМАС

Газета The New York Times отвергла обвинения в причастности своего сотрудника, внештатного фотографа Юсефа Масуда к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября. Ситуацию газета прокомментировала отдельной публикацией.

Глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил письмо руководителям региональных бюро Associated Press, Reuters, CNN и New York Times с требованием разъяснений вокруг факта нахождения фоторепортеров этих СМИ рядом с точками, в которых боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября.

«New York Times отвергает предположения о том, что газета была заранее предупреждена об атаках или сопровождала террористов ХАМАС. Газета называет эти утверждения возмутительной неправдой», — заявили в NYT.

Руководство газеты отмечает, что 7 октября Масуд действительно находился поблизости от границы с сектором Газа, однако он не выполнял в тот день никаких редакционных заданий, а первая опубликованная им фотография с места событий была сделана спустя 90 минут после начала атаки ХАМАС.

До этого Израиль потребовал у CNN и Reuters разъяснить действия их фотографов 7 октября.

Ранее агентство Reuters прокомментировало обвинения, что его журналисты заранее знали о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль.