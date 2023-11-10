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Российские снайперы получили партию винтовок Raptor

Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Российские снайперы получили новую партию высокоточных снайперских винтовок Raptor для использования в зоне СВО, сообщил генеральный директор компании BespokeGun, разработчика и производителя этих винтовок, Ярослав Табольский, по информации РИА Новости.

«Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor калибра .338 Lapua Magnum», — уточнил Табольский.

Ожидается, что снайперы в ближайшее время снова вернутся на передовую с новыми винтовками.

Представитель BespokeGun уточнил, что каждая винтовка представляет собой комплекс, включающий винтовку, боеприпасы, настройку и оптические прицелы, которые индивидуально подбираются и собираются в соответствии с требованиями каждого стрелка. Он уверяет, что это обеспечивает невероятную точность для российских винтовок.

«Поскольку каждая винтовка уникальна, передаваемые партии небольшие, но это все серийные изделия», — подчеркнул он.

BespokeGun Raptor Tactical .338 LM — это высокоточная тактическая винтовка, которая уже используется в зоне СВО. Бойцы получают винтовку в комплекте с уже установленным и настроенным прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров, включая качественные боеприпасы, предназначенные для определенных задач.

По словам разработчика, винтовка Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров. Ее вес без дополнительных приспособлений составляет 7,1 килограмма. Кучность стрельбы составляет 0,3 угловых минуты (MOA) и стремится к 0,1 MOA. Это означает, что опытный стрелок способен попасть дважды практически в одну точку.

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