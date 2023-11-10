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Путин поблагодарил полицейских за мужество на Украине

Путин выразил благодарность полицейским, проявившим мужество в зоне СВО

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил благодарность полицейским, проявившим мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Текст и видео обращения опубликованы на сайте Кремля.

«Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции», — обратился Путин к полицейским.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Российские полицейские и другие сотрудники внутренних дел с первого дня специальной военной операции принимают участие как в боевых действиях, так и в охране правопорядка на территории новых регионов России.

До этого в Запорожской области сотрудники МВД пресекли провокации со стороны Украины.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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