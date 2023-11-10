Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении войска нанесли огневое поражение украинской живой силе на островах Мелкий и Алешкинский.

По данным военного ведомства, потери Вооруженных сил Украины составили до 75 военных.

«Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — сказали в ведомстве.

8 ноября российское Минобороны сообщило об успешном отражении трех атак ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, бои произошли в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

Также 8 ноября стало известно, что три ракеты Вооруженных сил Украины были сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами противовоздушной обороны.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».