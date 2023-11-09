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Бывший советник Кучмы предрек скорый прорыв фронта российской армией на СВО

Экс-советник Кучмы Соскин предсказал прорыв фронта армией России в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины не в силах противостоять российской армии, которая вскоре прорвет фронт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

»(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел.

«Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит», — заявил он.

По мнению Соскина, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский «перегорел» и уже ничего не может предпринять на театре военных действий.

Украинская армия за время вооруженного конфликта навсегда потеряла по меньшей мере 200 тысяч бойцов, так как военное командование «бросает солдат в пекло» без необходимого для боевых действий оружия и амуниции, подытожил эксперт.

Незадолго до этого Соскин говорил, что для Украины сейчас наступила тяжелая ситуация на поле боя из-за дефицита живой силы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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