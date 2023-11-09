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В ХАМАС заявили о продолжении переговоров по перемирию в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что соглашение о гуманитарном перемирии в Газе не достигнуто

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Yasser Qudih/Reuters

Пресс-секретарь политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нун заявил, что переговоры о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа продолжаются. Об этом сообщается в Telegram-канале ХАМАС.

«Переговоры продолжаются, никакого соглашения пока не достигнуто», — сказано в сообщении.

До этого представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил в интервью испанской газете Mundo, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа пленных с двойным гражданством.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что движение ХАМАС рассматривает возможность освобождения до 50 заложников, взятых в плен 7 октября в результате нападения на Израиль, в обмен на гуманитарное перемирие, которое поможет организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Вечером 9 ноября официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, был временно закрыт по соображениям безопасности.

Ранее Израиль согласился на ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы.

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