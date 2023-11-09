В СГБ Абхазии опровергли информацию о группе диверсантов вблизи села Азанта

Информация о возможном нахождении вооруженной группы лиц вблизи села Азанта Гулрыпшского района не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии, передает «Sputnik Абхазия».

«СГБ оперативно реагирует на любые угрозы безопасности Республики Абхазия», — сказано в сообщении.

В ведомстве также указали, что СГБ совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД блокировали пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилили меры безопасности и обследовали местность.

До этого глава МВД Абхазии Киут сообщил, что охотники заметили семерых вооруженных иностранным оружием людей у села Азанта. В Telegram-канале «Соловьев» заявили, что в Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии в составе 50 человек и планирует совершить теракт в аэропорту Сухума. Киут заявил о закрытии всех подходов к Сухуму и пообещал расстреливать при попытке прорваться.

Ранее в МВД Абхазии заявили, что сведения о проникновении в страну диверсантов не подтвердились.