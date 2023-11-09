Военная база США Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА

Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются американские военные, атаковал заминированный беспилотник. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw со ссылкой на информированный анонимный источник.

«Заминированный беспилотник-бомбардировщик упал и взорвался в аэропорту», — отмечается в материале.

Согласно данным источника, после мощного взрыва в воздушной гавани загорелся топливный склад.

«Отряды гражданской обороны приведены в боевую готовность», — сказано в публикации.

9 ноября звук взрыва раздался в израильском городе Эйлат, расположенном на берегу залива Акаба Красного моря. Взрыв мог произойти из-за падения в населенном пункте беспилотного летательного аппарата. Как указано в материале, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила попадание дрона в здание одного из местных образовательных учреждений.

Ранее США усилили ПРО своей авиабазы в Иракском Курдистане.