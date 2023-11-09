В Германии оценили обороноспособность страны

Министр обороны Германии Борис Писториус и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брокер в статье для издания Der Tagesspiegel заявили, что ФРГ долгое время экономила на своих вооруженных силах, теперь политикам требуется «изменение менталитета», а армии — «существенные изменения во всех сферах».

В публикации отмечается, что бундесвер не может быть перестроен в одночасье. Хоть принципы оборонной политики помогают Германии отвечать новым требованиям к обороне и сдерживанию, но только их будет недостаточно, отмечают авторы.

Они считают, что для этого необходимо изменение менталитета в бундесвере, политике и обществе.

В материале не дается конкретных разъяснений о том, что подразумевается под «сменой менталитета». Ранее Писториус несколько раз говорил, что Вооруженные силы ФРГ должны быть в состоянии вести «оборонительную войну» в случае нападения.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ реагирует на изменение ситуации с безопасностью «долгосрочным размещением бригады» бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Литве.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что страна должна быть готова к оборонительной войне.