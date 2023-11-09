В Израиле сообщили о закрытии КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявил РИА Новости, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, был временно закрыт по соображениям безопасности.

Контрольно-пропускной пункт используется для эвакуации и ввоза гуманитарной помощи.

«По соображениям безопасности пограничный переход «Рафах» время от времени закрывается», — сказал израильский дипломат, комментируя задержки с эвакуацией иностранных граждан из палестинского анклава.

До этого в МИД РФ назвали «шокирующими» слова израильского посла о том, что согласование российских списков на эвакуацию из Газы через КПП «Рафах» займет две недели. В ведомстве заявили, что Москва выполнила все условия партнеров и все «упирается только в позицию израильской стороны».

Глава дипмиссии Израиля объяснил задержку ограничением Египта на число въезжающих. В ХАМАС же утверждают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению заложников с двойным гражданством.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.