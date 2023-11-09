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На встрече Медведева с военными заметили постер игры War Thunder

Постер игры War Thunder заметили на совещании Медведева с десантниками в Алабино

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Телеграм-канал Дмитрий Медведев

Постер многопользовательской онлайн-игры War Thunder заметили на стенах помещения, в котором состоялось совещание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с военнослужащими. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Как указано в материале, в 2016 году аналогичный плакат использовали организаторы рекламной кампании для фильма «28 панфиловцев». По данным журналистов, в создании указанного изображения также принимали участие сами разработчики игры.

9 ноября Медведев посетил военный полигон в подмосковной деревне Алабино. Здесь он провел встречу с представителями 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Видеозапись, сделанную во время мероприятия, заместитель главы Совета безопасности РФ опубликовал в своем Telegram-канале.

Во время совещания он обратил внимание, что с начала 2023 года российское Минобороны приняло на контрактную службу около 410 тыс. граждан. По словам Медведева, процесс привлечения контрактников в ряды армии «идет неплохо».

Также заместитель руководителя СБ РФ подчеркнул, что власти продолжат работать в этом направлении и в следующем году. Более того, сейчас никакого оттока среди желающих поступить на военную службу по контракту не зафиксировано, резюмировал он.

Ранее Медведев призвал следить за регулярными выплатами военнослужащим.

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