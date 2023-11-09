На Украине молодой человек избил военкома

В украинском городе Житомир молодой человек избил сотрудника военкомата. Украинское издание «Страна.ua» выложило в своем Telegram-канале соответствующее видео.

Парень наносил военкому удары руками и коленом. Драка произошла на глазах у других военкомов.

Причины конфликта неизвестны, молодой человек спокойно ушел.

По информации украинских СМИ, против нападавшего завели уголовное дело. Его разыскивают.

Ранее в украинском городе Тернополь сотрудники военкомата избили двух мобилизованных. Инцидент попал на видео, которое распространили украинские СМИ, после чего прокуратура Украины начала проверку.

До этого житель города Запорожье, который находится под контролем украинских властей, смог убежать от сотрудника военкомата, закидав его камнями.

Ранее в украинском городе Ровно восьмилетний мальчик получил повестку.