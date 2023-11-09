В Британии заявили о возможном перевооружении РФ после выхода из ДОВСЕ

Эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской Express выразил мнение, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники.

По мнению Фрира, Россия может попытаться значительно перевооружиться «после разрыва исторического договора времен Холодной войны».

Эксперт назвал выход из соглашения символическим шагом, указывающим на напряженность в отношениях Москвы и НАТО. Он призвал Запад «тщательно следить» за тем, как РФ наращивает военную мощь, а также увеличивать собственные расходы на оборону.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине призвал Российскую Федерацию играть ответственную роль в контроле над вооружениями.

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник также заявлял, что выход России и НАТО из ДОВСЕ вряд ли изменит баланс сил.

Российская Федерация в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Что это был за договор и почему он оказался невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность.