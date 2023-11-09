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Германия разместит бригады ВС ФРГ в Литве

Шольц: Германия разместит бригады Бундесвера в Литве в ответ на новые вызовы

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ реагирует на изменение ситуации с безопасностью «долгосрочным размещением бригады» Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Литве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российско-украинский конфликт изменил ситуацию с безопасностью. Шольц подчеркнул, что в ответ на новые вызовы заключается в укреплении общих возможностей обороны и сдерживания.

Канцлер ФРГ также выразил благодарность Бундесверу за быстрое выполнение поставленных задач, например, долгосрочное размещение бригады ВС Германии в Литве или более крупных воинских соединений, которые в будущем будут находиться в состоянии повышенной готовности

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ должна быть готова к ведению оборонительной войны.

По его словам, власти тратят на бундесвер больше, чем когда-либо было. Он добавил, что к концу текущего года по контрактам предусмотрены закупки около двух третей специального фонда 100 миллиардов евро.

Ранее Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы. Он подчеркнул, что это касается как бундесвера, так и немецкого общества.

Ранее в Германии заявили о планах отправить в Косово еще 150 солдат в апреле 2024 года.

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