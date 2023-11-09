Войска РФ поразили технику и солдат двух бригад ВСУ в районе Работино

В районе Работино российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом Министерство обороны РФ сообщает в сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО) по состоянию на 9 ноября.

«Нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области». — говорится в сообщении.

Подбиты четыре броневика и три автомобиля, потери противника составили около 75 военнослужащих, уточнило ведомство.

Кроме того, на Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. В бою с 33-й механизированной бригадой ВСУ участвовали подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Боестолкновение происходило в районе населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Помимо этого, на Южно-Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «МСТА-Б» и боевая машина РСЗО «Град». А на Купянском направлении — две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

До этого стало известно, что российские военные на Южно-Донецком направлении смогли сорвать восемь ротаций ВСУ. В ходе проведения противником ротаций были уничтожены его техника и живая сила.

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