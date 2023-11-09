Российская армия отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская армия за прошедшие сутки успешно отбила три атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Краснолиманском направлении <...> отражены три атаки штурмовых групп <...> ВСУ», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, это произошло неподалеку от города Кременная в Луганской народной республики (ЛНР).

Как уточнили в пресс-службе, за минувшие сутки потери украинской армии на данном направлении составили до 160 военнослужащих. Помимо того, ВСУ лишились трех танков, четырех боевых бронированных машин и двух артиллерийских систем (гаубиц) М777 американского производства.

Накануне российские военные ликвидировали в Одесской области радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео уничтожения американской гаубицы в зоне СВО.