Медведев призвал Минобороны следить за регулярными выплатами военным

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военнослужащим выплачивалось регулярно. Об этом он сказал во время разговора с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее, это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это гарантировано государством.

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