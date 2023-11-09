Военный эксперт объяснил, почему ВСУ боятся дронов «Ланцет»

Вооруженным силам Украины крайне сложно противостоять российскому ударному дрону «Ланцет» из-за его повышенных боевых характеристик. Такое мнение выразил изданию Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, возможности «Ланцета» для поражения бронированных объектов очень велики, а сам дрон трудно сбить из-за его маневренности. ВСУ крайне сложно противопоставить «Ланцету» что-либо. Этим и объясняется страх украинских военных перед российским дроном.

Украинские власти запрашивали у США подобное оружие, но то, что было поставлено, не выполнило своей задачи, утверждает Матвийчук.

До этого издание Kyiv Independent сообщало, что после начала использования «Ланцета» на поле боя этот беспилотник «завоевал репутацию самого эффективного оружия России против более важных целей, часто расположенных в десятках километров за линией соприкосновения». Беспилотник сложно обнаружить с помощью радаров ПВО, а его низкая стоимость делает нерациональным использование против него управляемых зенитных ракет.

Украинский канал Espresso, в свою очередь, рассказывал, что что Россия обладает преимуществом в количестве и применении FPV-дронов в зоне СВО из-за большей обеспеченности ресурсами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.