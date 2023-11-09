После ракетного удара ВСУ в Херсонской области госпитализированы 11 человек

После ракетного удара по городу Скадовск в Херсонской области со стороны Воореуженных сил Украины (ВСУ) 11 человек попали в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстрел случился около 10 часов утра. Одну ракету сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Другая ракета попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения.

Всем пострадавшим помогают медики, отметил Сальдо. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Убедительная просьба доверять только официальным источникам информации», — заключил губернатор.

До этого об обстрелах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Украина в течение суток выпустила около 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа.

По его словам, в результате обстрелов в указанном округе были повреждены четыре дома, а также линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.