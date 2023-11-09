Российские войска уничтожили живую силу и технику ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали скопления живой силы украинских войск вблизи села Крынки и острова Алешкинский, расположенных на территории Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

Согласно данным агентства, в соответствующих операциях приняли участие подразделения группировки войск «Днепр». При этом в ходе сражений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 48 бойцов.

«В результате огневого поражения <...> на Херсонском направлении уничтожены лодка ВСУ, гаубица M777 с боекомплектом, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский», — подчеркнул представитель оперативных служб.

Он добавил, что российским солдатам также удалось вывести из строя 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему. Технику украинских войск уничтожили в районе населенного пункта Кизомыс.

Более того, на Каховском направлении бойцы ВС РФ поразили одно из украинских подразделений. Другие подробности не уточняются.

8 ноября российское министерство обороны сообщило об успешном отражении трех атак ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, бои произошли в районе населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

Ранее во Франции подсчитали потери ВСУ с начала боевых действий.