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Турция договорилась с Израилем о переводе онкобольных детей из сектора Газа

Минздрав Турции договорился с Израилем перевести онкобольных детей из Газы

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что договорился с коллегой из Израиля перевести онкобольных детей из сектора Газа в Турцию. Об этом пишет издание TRTHarber.

«Я высказал свое мнение о том, что дети — это очень чувствительная тема. <...> Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее», — отметил Коджа.

До этого в МИД Турции заявили, что Европейский союз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. В министерстве сделали такое заявление в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Анкары в Евросоюз.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, критику о том, что позиция Турции в отношении войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС «совершенно несовместима с позицией ЕС», турецкая сторона «расценивает как похвалу».

Ранее стало известно, что Эрдоган заявил о планах начать глобальную инициативу по прекращению огня в Газе.

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