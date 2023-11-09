Армия США не сможет выполнить план по размещению гиперзвуковых ракет до 2023 года

Армия США, вероятно, не сможет уложиться в график по оснащению своего первого подразделения гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком. Об этом пишут Defense News.

Отмечается, что такая вероятность снизилась после новой отмены испытания в сухопутных и военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблем перед запуском.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что маловероятно, что армия передаст подразделению данное оружие до конца года.

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами во время выступления перед своими сторонниками во Флориде заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по количеству ядерного оружия и гиперзвуковых ракет. По его словам, сейчас Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны, и военный союз Москвы и Пекина представляет наибольшую опасность.

Ранее в США оценили российские ракеты «Кинжал».