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Армия США не сможет выполнить план по размещению гиперзвуковых ракет до 2023 года

Defense News: США не выполнят план по размещению гиперзвуковых ракет в этом году

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Rodrigo Abd/AP

Армия США, вероятно, не сможет уложиться в график по оснащению своего первого подразделения гиперзвуковыми ракетами с планирующим блоком. Об этом пишут Defense News.

Отмечается, что такая вероятность снизилась после новой отмены испытания в сухопутных и военно-морских силах США планирующей гиперзвуковой боевой части из-за проблем перед запуском.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что маловероятно, что армия передаст подразделению данное оружие до конца года.

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами во время выступления перед своими сторонниками во Флориде заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по количеству ядерного оружия и гиперзвуковых ракет. По его словам, сейчас Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны, и военный союз Москвы и Пекина представляет наибольшую опасность.

Ранее в США оценили российские ракеты «Кинжал».

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