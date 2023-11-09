Разработчики заявили, что совершенствование снарядов «Краснополь» продолжится

Работники Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП, входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») продолжают работу над модернизацией высокоточного снаряда «Краснополь», новая версия которого была применена на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В КБП указали, что совершенствование «Краснополя», в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей. Таким образом в бюро ответили на вопрос об улучшении характеристик боеприпаса, позволяющих ему сбивать движущиеся объекты.

Корректируемый снаряд «Краснополь» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета боеприпаса составляет до 20 километров.

Накануне РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщало, что российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине управляемый снаряд «Краснополь».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения главы Минобороны Сергея Шойгу.