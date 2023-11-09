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Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки около 30 раз обстреляли Белгородскую область

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили около 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа.

По его словам, в результате обстрелов в указанном округе были повреждены четыре дома, а также линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено.

В Волоконовском районе 9 раз из миномета и 30 раз из гранатомета обстреляли территорию вокруг хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Новостроевка-Первая выпущено 8 минометных снарядов, в результате чего повредилась водонапорная башня.

Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе в селе Поляна ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата 3 взрывных устройства. Никто не пострадал, однако повреждены ангар и резервуар для накопления воды на одном из предприятий. Также по селам Муром, Белянка, и Новая Таволжанка в общей сложности было выпущено 13 снарядов.

Накануне Гладков сообщал, что два дома в Белгородской области получили сильные повреждения при обстреле ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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