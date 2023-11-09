По базе США в Сирии выпущено 15 ракет

Порядка 15 ракет выпустило движение «Исламское сопротивление Ирака» по военной базе США в Сирии, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

Сообщается, что группировка также атаковала американскую базу неподалеку от газового месторождения Конико.

Ранее сообщалось, что сирийские военные вступили в перестрелку с американскими военнослужащими к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Боестолкновения начались в районе Евфрата после атаки США на восточные кварталы города Дейр-эз-Зор. По данным телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Al Mayadeen также сообщает, что американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зора, подверглась бомбардировке шестью ракетами в ответ на удары по восточным кварталам города.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, который, по их утверждению, использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удары по позициям сирийских войск.