Украинские военные рассказали об опасности российских беспилотников

Российские дроны-камикадзе «Ланцет», производства ZALA Aero Group, дочерней компании концерна «Калашников», несут опасность для военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

С тех пор, как в конце 2022 года этот беспилотник начал массово использоваться на поле боя, «Ланцет» «завоевал репутацию самого эффективного оружия России против более важных целей, часто расположенных в десятках километров за линией соприкосновения».

«Списки украинского оборудования, уничтоженного дронами, в открытых источниках представляют собой мрачное чтение для сторонников Украины», — пишет Kyiv Independent и отмечает, что этими БПЛА уничтожались танки Leopard, различные западные гаубицы, пусковые установки и многое другое.

«Даже когда наша техника спрятана в кустах, он (беспилотник. — «Газета.Ru») издалека видит силуэт и просто пикирует на него, как сокол», — заявил изданию специалист ПВО 47-й украинской механизированной бригады.

Не имея какого-либо очевидного противодействия «Ланцету», ВСУ попытались защитить свои цели с помощью смешанного набора контрмер. Однако из-за небольших физических размеров и низкой тепловой заметности дроны очень сложно обнаружить традиционными радарами ПВО, а их низкая стоимость делает использование против них управляемой зенитной ракеты нерациональным, подчеркнуло издание.

До этого «Ростех» сообщил, что в 2024 году будут продемонстрированы новые отечественные беспилотники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.