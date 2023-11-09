В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

По мнению высокопоставленного представителя Пентагона, появление российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у ливанского движения «Хезболла» может привести к серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрожать безопасности Израиля, пишет РИА Новости. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвергает такую информацию американской прессы, заявляя, что она не имеет под собой оснований.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о беспокойстве в США относительно возможного получения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей группы «Вагнер» в Сирии. Однако Песков, комментируя эту статью, отмечал, что фактически такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения не имеют оснований. Он также предложил обсудить какие-либо озабоченности, если они есть, с российскими военными.

«Такое развитие событий стало бы серьезной эскалацией. Это нанесло бы значительный ущерб безопасности Израиля, особенно в настоящий момент, когда мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить открытие второго фронта», — заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Строул во время слушаний в конгрессе. Она предложила более детальное обсуждение этой темы в закрытом формате.

США оказывают военную поддержку Израилю, поставляя ему оружие. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США предоставляют Израилю военную помощь в ожидании ее использования в соответствии с международным правом.

США также отправили атомную подлодку на Ближний Восток.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.