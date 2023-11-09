Бойцы отряда «Барс» уничтожили два опорных пункта ВСУ

Командир отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн» сообщил, что бойцы смогли уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — «Газета.Ru») и АГС (автоматический гранатомет на станке. — «Газета.Ru»)», — сказал командир отряда.

По словам «Сатурна», из укрепрайонов ВСУ пошло движение личного состава, по которым российские военные нанесли удар минометным огнем, а после из «Градов».

Ранее подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Военные отражали атаку с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Произошло это в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

В МО рассказали, что суточные потери противника составили до 80 военнослужащих. ВСУ также потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа. Среди других потерь — артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

Ранее в ДНР объяснили, зачем ВСУ нанесли жесткий удар по Донецку.