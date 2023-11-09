Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в военно-технической сфере

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень, передает РИА Новости.

Как отметил президент, контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают все возрастающее значение.

Он подчеркнул, что в военно-технической сфере на первое место выходит работа стран в космической сфере.

По словам Путина, «высокоорбитальные группировки» и перспективные современные виды вооружения обеспечат безопасность России и Китайской Народной Республики.

8 ноября российский президент заявил, что Россия и Китай спокойно реагируют на попытки США создать новые военно-политические блоки в Азии. Он подчеркнул, что РФ и КНР укрепляют свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским и воздушным учениям.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.