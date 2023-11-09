Пентагон сообщил об ударе по объекту КСИР в Сирии

Американские вооруженные силы нанесли удар по объекту в Сирии, который, по их утверждению, использовался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом 8 ноября.

В заявлении отмечается, что удар был нанесен на востоке Сирии по складу с вооружениями. Использовались два истребителя F-15. Остин отметил, что это был ответ на серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии.

Ранее, 6 ноября, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках на базы США на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 31 октября о готовности принять меры, если атаки на американские силы, поддерживаемые Ираном, не прекратятся на Ближнем Востоке.

В предыдущие дни американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была подвергнута ракетному обстрелу. Также была атакована военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Пентагон сообщил, что за последние 10 дней американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии были предупреждающим сигналом для Тегерана.

Ранее Россия нанесла удар по складу беспилотников боевиков в сирийской провинции Идлиб.