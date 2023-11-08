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В США заявили, что не сомневаются в успехах ВСУ

Белый дом: США не сомневаются в успехе военных операций Украины

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Gleb Garanich/Reuters

США не сомневаются в определенных успехах Украины при проведении военных операций. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Я думаю, что их (украинцев. — «Газета.Ru») недооценивали с самого начала этого конфликта... Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха», — сказал он.

Кирби также отметил, что говорить о том, зашли ли Вооруженные силы Украины на фронте в тупик или нет, могут лишь глава страны Владимир Зеленский и командиры ВСУ.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что представителей органов власти и командования украинской армии предостерегли от пораженческих настроений.

2 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинский конфликт зашел в тупик. Он признался, что украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ и теперь им может помочь только изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом.

Позже газета The New York Times писала, что заявления Залужного о тупике в конфликте в стране могут помешать дальнейшей поддержке Киева Вашингтоном.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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