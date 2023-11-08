В Израиле заявили, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа, передает РИА Новости.

По его словам, около 50 тысяч жителей Газы перешли с севера палестинского анклава на юг.

«Они покидают (север анклава), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — сказал Хагари.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные ЦАХАЛ действуют в глубине окруженного сектора Газа и с каждым часом усиливают давление на радикалов из ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.