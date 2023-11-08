«Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям

Ливанская шиитская организация «Хезболла» нанесла удары по двум пехотным подразделениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Хезболла» ударила <...> по израильскому пехотному подразделению», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, удар был нанесен в районе нахождения базы израильской армии Шомер.

Кроме того, шиитское движение сообщило о нанесении ответного удара по подразделениям израильской пехоты близ казарм Довив. Уточняется, что атака была спровоцирована в ответ на удар ЦАХАЛ по машине скорой помощи на юге Ливана.

По оценке «Хезболлы», попадания пришлись четко и точечно.

Незадолго до этого в ответ на обстрел со стороны Ливана израильские военные провели авиаудары по объектам, принадлежащим шиитской организации «Хезболла». Среди целей были выбраны оружейные склады, пусковые установки, инфраструктура командования группировки.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.