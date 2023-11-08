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«Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям

«Хезболла» ударила по двум пехотным подразделениям армии Израиля

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Marwan Naamani/Global Look Press

Ливанская шиитская организация «Хезболла» нанесла удары по двум пехотным подразделениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Хезболла» ударила <...> по израильскому пехотному подразделению», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, удар был нанесен в районе нахождения базы израильской армии Шомер.

Кроме того, шиитское движение сообщило о нанесении ответного удара по подразделениям израильской пехоты близ казарм Довив. Уточняется, что атака была спровоцирована в ответ на удар ЦАХАЛ по машине скорой помощи на юге Ливана.

По оценке «Хезболлы», попадания пришлись четко и точечно.

Незадолго до этого в ответ на обстрел со стороны Ливана израильские военные провели авиаудары по объектам, принадлежащим шиитской организации «Хезболла». Среди целей были выбраны оружейные склады, пусковые установки, инфраструктура командования группировки.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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Война в Израиле
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