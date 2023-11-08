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В Минобороны России сообщили об отражении двух атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ заявило об отражении атак штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие на Купянском направлении за минувшие сутки сумели отразить две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство бороны России.

«Действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Тимковки в Харьковской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что в районах населенных пунктов Загоруйковка в Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской народной республике российские военные нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад. В результате этого ВСУ лишились 30 солдат, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

«Поражены: гаубица М114 американского производства, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также пушка Д-44», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны Российской Федерации сообщили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат украинской армии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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